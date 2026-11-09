ساقية الصاوي تحتفل بمرور 20 عامًا على تأسيس مسرح عرائس أم كلثوم

تحتفل ساقية الصاوي يوم 2 ديسمبر المقبل بمرور 20 عامًا على تأسيس مشروع مسرح عرائس أم كلثوم، الذي نجح على مدار عقدين في تقديم تراث كوكب الشرق للجمهور من خلال عروض تمزج بين فن تحريك العرائس والموسيقى والطرب الأصيل.

وقدم المشروع تجربة فنية مختلفة أعادت إحياء أشهر أغنيات أم كلثوم على خشبة المسرح، لتصل أعمالها إلى أجيال جديدة بأسلوب مبتكر يجمع بين الأداء الحركي والأجواء التي ارتبطت بحفلات سيدة الغناء العربي.

ويشرف على المشروع المهندس محمد عبد المنعم الصاوي ومي هاشم، كما يتوليان تحريك العرائس، في تجربة تمنح الشخصيات حضورًا وحيوية على المسرح، وتجمع بين الرؤية الإبداعية والأداء الفني.

وخلال السنوات الماضية، أصبح مسرح عرائس أم كلثوم تجربة ثقافية وفنية تحافظ على حضور تراث كوكب الشرق، من خلال عروض تستحضر أجواء حفلاتها وتعيد تقديم روائعها الغنائية بصورة مختلفة.

ويأتي الاحتفال بمرور 20 عامًا على تأسيس المشروع ليؤكد استمرار قدرة فن أم كلثوم على الوصول إلى أجيال متعاقبة، وتقديم تراثها بأشكال فنية جديدة تحافظ على قيمته وتمنحه حياة متجددة.