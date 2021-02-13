بعد خريطة النفوذ.. طارق الخولى: أردوغان يبنى أسبابا لفشله في الداخل التركي

قال النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن تليفزيون أردوغان عرض خريطة لنفوذ تركيا بحلول عام 2050.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن إردوغان يبنى أسباب لـ فشلة فى الداخل التركي، وقام بعرض الخريطة على التلفزيون الرسمي التركي.





وأشار إلى أن رئيس تركيا يسعى لـ الوصول لـ حلم الوطن الأزرق و السيطرة على البحار الثلاثة.





ولفت إلى أن تركيا تسعى للعمل مثل السفاح سليم الأول، و تركيا تستخدم الدين و الجماعات المتطرفة، و الجيش التركى موجود فى 10 دول، وهذا تدخل واضح من تركيا فى شؤون الدول الأخري.





عرضت قناة "تي.آر.تي" التركية الرسمية، خريطة لمناطق النفوذ التركي المتوقعة بحلول عام 2050، حسب أحد المحللين السياسيين الأمريكيين.

وزعمت القناة أن الخريطة تشمل سوريا والعراق والأردن وليبيا وشبه الجزيرة العربية بأسرها واليونان، إضافة إلى منطقة ما وراء القوقاز وبعض الأقاليم في جنوب روسيا والقرم وشرق أوكرانيا وأجزاء من كازاخستان وتركمانستان تطل على بحر قزوين.

ووردت هذه الخريطة في كتاب بعنوان "الـ100 سنة القادمة: التوقعات للقرن الـ21" بقلم الباحث السياسي الأمريكي جورج فريدمان، مؤسس مركز "ستراتفور" للأبحاث في مجال السياسة الدولية، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

ويتضمن الكتاب الصادر عام 2009 توقعات بشأن الأوضاع الجيوسياسية في العالم خلال القرن الحادي والعشرين وتطورها وتغير موازين القوى خلال العقود القادمة.







