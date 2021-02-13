بعد نشر خريطة لنفوذ تركيا.. الخطيب: ما يفعله أردوغان بجاحة سياسية

قال الدكتور أحمد الخطيب، مدير مركز مستقبل وطن للدراسات السياسية و الاستراتيجية ، إن ما تقوم به تركيا و رجب طيب إردوغان تعتبر بجاحة سياسية، موضحًا أن تليفزيون أردوغان عرض خريطة لنفوذ تركيا بحلول عام 2050، وهذا غير مقبول.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن مصر تدعم التقارب بين الأطراف و الأستقرار بالمنطقة ولكن تركيا تسعى لعمل مشكلات.





ولفت إلى أن مصر لم ولن تترك ما قامت به تركيا، وايضًا الأردن والسعودية ستقفان ضد ما تم إعلانه من تركيا.





وقد عرضت قناة "تي.آر.تي" التركية الرسمية، خريطة لمناطق النفوذ التركي المتوقعة بحلول عام 2050، حسب أحد المحللين السياسيين الأمريكيين.

وزعمت القناة أن الخريطة تشمل سوريا والعراق والأردن وليبيا وشبه الجزيرة العربية بأسرها واليونان، إضافة إلى منطقة ما وراء القوقاز وبعض الأقاليم في جنوب روسيا والقرم وشرق أوكرانيا وأجزاء من كازاخستان وتركمانستان تطل على بحر قزوين.

ووردت هذه الخريطة في كتاب بعنوان "الـ100 سنة القادمة: التوقعات للقرن الـ21" بقلم الباحث السياسي الأمريكي جورج فريدمان، مؤسس مركز "ستراتفور" للأبحاث في مجال السياسة الدولية، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

ويتضمن الكتاب الصادر عام 2009 توقعات بشأن الأوضاع الجيوسياسية في العالم خلال القرن الحادي والعشرين وتطورها وتغير موازين القوى خلال العقود القادمة.







