البنك المركزي: انخفاض نقود الاحتياطي والأصول المقابلة إلى 890.3 مليار جنيه في سبتمبر الماضي





وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن جملة النقد المتداول خارجه بلغت نحو 650 مليار جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 655.84 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام ومقارنة بـ677.4 مليار جنيه في يوليو 2020.





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وبلغت الودائع الخاصة بالبنوك لدي البنك المركزي نحو 240.323 مليار جنيه في سبتمبر السابق مقابل 275.514 مليار جنيه في أغسطس 2020 ومقارنة بـ 234.733 مليار جنيه في يوليو من نفس العام.





ووصلت جملة الأصول الأجنبية إلي 188.01 مليار جنيه في سبتمبر 2020 مقابل 184.9 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام ومقارنة بـ 185.61 مليار جنيه في يوليو من نفس العام.





وذكر التقرير أن صافي الأصول المحلية إلي 702.3 مليار جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 744.5 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام ومقارنة بـ726.5 مليار جنيه في يوليو 2020.





وسجل صافي المطلوبات من الحكومة ضمن الأصول المحلية نحو 708.4 مليار جنيه مقابل 763.4 مليار جنيه في أغسطس2020 ومقارنة بـ 812.442 مليار جنيه في يوليو من نفس العام



