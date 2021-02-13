هيدي كرم عن هدايا عيد الحب: إيه أخبار الحزام معاكم؟.. ورد غريب من أحمد صلاح حسني

سألت المذيعة شريهان ابو الحسن، الفنان احمد صلاح حسني بمناسبة عيد الحب، وقالت مازحة "ساعد اختك، ايه احسن هدية للراجل في عيد الحب"، ورد عليها "كل راجل غير التاني، انا مقدرش اقولك".





وتابع احمد صلاح حسني خلال برنامج "راجل و2 ستات"، المذاع على قناة "اون"، عن زوج الاعلامية شريهان ابو الحسن وانسب هديه له في الفلانيتن "انا احس ان خالد بيحب الساعات"، وردت عليه مازحة: "لا سيبنا من الساعات دلوقتي، خلينا في اللبس احسن"، مضيفا: "الراجل ساعات وجزم وعربيات".





واضافت الفنانة هيدي كرم عن هدايا الفلانتين للرجال "طيب والحزام ايه نظامه؟، مينفعش"، واوضح احمد صلاح حسني "احنا اطفال كبار، بنفضل نحب الحاجات اللي بنحبها من واحنا صغيرين".





وعلق الفنان أحمد صلاح حسنى عن سؤال هل قسوة الرجل سبب إهمال السيدة لنفسها؟ :" بقول لكل ست حبى نفسك.. ولو انتى زايدة 3 أو 4 كيلو أو تخينه انزلى أعملي رياضة فى 4 شهور هتلاقى نفسك خسيتى واللبس لية طعم والأكل ليه طعم وكمان الخروج له طعم معاكى".