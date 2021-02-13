الطرق الصحيحة لتناول زيت جوز الهند

طرق تناول زيت جوز الهند

نقدم اليكم ال طرق الصحيحة لتناول زيت جوز الهند نقلا عن موقع " thestreet "

يوصي الخبراء الذين يروجون للفوائد بالحد من تناولك اليومي من زيت جوز الهند إلى ملعقتين كبيرتين (30 مل)

- يجب أن يترك ذلك مساحة كافية في نظامك الغذائي لمغذيات الدهون الإضافية ، مثل المكسرات وزيت الزيتون وبعض الفواكه.





إذا كنت تتناول زيت جوز الهند لأول مرة ، فابدأ تدريجيًا بملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وشق طريقك حتى ملعقتين كبيرتين يوميًا كما يحذر المدافعون عن المستهلكين من أن تناول الكثير من زيت جوز الهند فورًا قد يؤدي إلى الغثيان.





تشمل الآثار الجانبية الأخرى المرتبطة بزيت جوز الهند الصداع ، والدوخة ، والتعب ، وتورم الغدد ، وآلام المفاصل أو العضلات ، واضطراب المعدة ، والقشعريرة ، والشرى أو الطفح الجلدي ، أو غيرها من الأمراض الجلدية المعاكسة.





عند تناول زيت جوز الهند ، لديك عدة خيارات ، منها:





مقلى. يستخدم زيت جوز الهند بشكل مثالي في المقلاة ، إما عن طريق القلي أو القلي السريع ، في مقلاة مع اللحم البقري أو السمك أو الدجاج أو البيض أو الخضار.





الخبز: يمكنك تناول زيت جوز الهند عن طريق رشه على لحم البقر أو السمك أو الدجاج قبل طهيه في الفرن، يوصي بعض المدافعين عن الصحة بزيت جوز الهند كبديل للبيض أو الزبدة في أطباق الخبز ، مثل أطباق الكاري أو الخضار.





أضف إلى القهوة والشاي: يمكنك أيضًا إضافة زيت جوز الهند إلى القهوة أو الشاي بكميات معتدلة (لا يوصى بأكثر من ملعقة صغيرة).

كمكمل .





يمكن للمستخدمين أيضًا شراء زيت جوز الهند ، عادةً في شكل كبسولات ، أو من متجر الأدوية ، أو منفذ بيع الأطعمة الصحية ، أو متجر البقالة ، أو عبر الإنترنت من خلال شركات .





كلمة تحذير - زيت جوز الهند في شكل كبسولة متاح فقط بكميات دقيقة لكل كبسولة. وبالتالي ، للحصول على المقدار اليومي الموصى به من ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند ، اختر تناوله كعنصر طهي في الوجبة التي تعدها.



