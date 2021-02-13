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لكل حدث حديث.. الحكومة: حالة واحدة لتأجيل الدراسة مجددا

السبت 13/فبراير/2021 - 07:57 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
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البهي عمرو
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، إنه لا خوف من استكمال الدراسة، مؤكدًا أن التوافق بين الحضور فى اجتماع اليوم جاء على عودة الدراسة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، من الوارد فى أى وقت اتخاذ قرار بتوقف الدراسة، مؤكدًا : " لو فى زيادة فى أعداد المصابين بكورونا سيتم عمل اجتماع وسيكون هناك قرار جديد ولكن لكل حدث حديث".

وأشار إلى أن الحكومة وضعت الية لعودة الطلاب لـ الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا : " الجميع سيلتزم بالإجراءات الاحترازية و التباعد".

وكشف أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية و التعليم سيعلن غد، كل شئ بخصوص الدراسة، موضحًا أن التربية و التعليم ستحدد الأيام التى سيذهب فيها الطلاب، وستكون أيام قليلة.

وأكد أن قرار اليوم تم اتخاذه بعد دراسته، و الجميع كان هدفه الصالح العام، ومصلحة الطلاب.

ولفت إلى أن وزير التربية و التعليم سيعلن غدًا طريقة الامتحانات، وكشف أن امتحانات الأون لاين واردة فى بعض السنوات الدراسية.

وأشار إلى أن الدكتور طارق شوقى سيعلن إلغاء الأبحاث كوسيلة تقييم للطلاب، وأن اللجنة الخاصة بكورونا استقرت على عودة الدراسة، وغد سيكون هناك اجتماع لـ الدكتور طارق شوقى وزير التعليم.

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