عميد علوم حلوان: الاعتذار عن الامتحانات لأصحاب الأعذار الطبية

قال الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، إن الكلية تراعي الحالة الصحية لجميع أبناءها من الطلاب، وأنه في حالة وجود أي عذر طبي يمنع حضور الطالب إلى مقر الكلية لحضور امتحانات منتصف العام الدراسي؛ ستؤجل الكلية الامتحانات له، ولكن بشرط أن يكون لديه ما يثبت حقيقة كلامه، بوجود عذر طبي يمنعه من أداء الامتحانات.

وأوضح أبو الدهب من خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه سيتم قبول الأعذار وفقًا للشروط المعروفة ، حيث يقدم الطالب كافة الأوراق الرسمية، ولكن بشرط أن تكون من مستشفى حكومية وان يقوم الطالب بالتواصل مع الأدارة الطبية بالكلية و الجامعة .

وأضاف "أبو الدهب" أنه سيتم إجراء الامتحانات للطالب بعد تعافيه ، مع الاحتفاظ بدرجات أعمال السنة ، أنه في حالة شعور أي من الطلاب بأعراض المرض مثل ارتفاع درجة الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس أو ألم في الحلق أو رشح الأنف أو فقدان حاسة الشم أو التذوق عليه على الفور بالتواصل مع اللجنة الطبية بجامعة حلوان وعزل نفسه في المنزل على الفور، والتواصل مع الإدارة الطبية من خلال الهاتف.

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وأشار إلى أن الجامعة تشدد على اتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية وأنه يتم قياس درجة الحرارة لجميع الطلاب قبل الدخول إلى الجامعة من يلاحظ عليه أعراض المرض أو ارتفاع فى درجة الحرارة يحول الى مستشفى الجامعة ويمنع من الدخول .

وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان لـ صدى البلد بشأن موعد عودة طلاب المدن الجامعية إلى سكنهم بالمدن استعدادا للامتحانات، قائلا: إن الطلاب سيتم إعادتهم للمدن الجامعية قبل بدء الامتحانات بمدة 48 ساعة أى نهاية الأسبوع الجارى ابتداء من الأربعاء حتى تتاح للطالب فرصة ترتيب أغراضه فى منتهى الهدوء ومراجعة المواد الدراسية الخاصة به دون أى توتر أو قلق.