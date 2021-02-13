بإطلالة ساحرة.. شريهان تهنئ جمهورها بـ عيد الحب





هنأت الفنانة شريهان، جمهورها بعيد الحب من خلال مشاركتها صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت شريهان بإطلالة ساحرة وشعر منسدل على كتفها، وميك أب هادئ، وكتبت تعليقا على الصورة قائله: "Happy Valentine’s Day ❤️"





وكانت أنباء تحدثت عن عودة شريهان إلى الشاشة بعد غياب امتد لسنوات، لأسباب صحية، وهي العودة التي لم تظهر للنور أبدا، وسط تأكيد دائم من الدكتور مدحت العدل بعودتها من خلال 13 عرضا مسرحيا انتهى أحدها بالفعل.





