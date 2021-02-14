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تعليم

رئيس القومي للبحوث الفلكية: إنشاء محطة لرصد الأقمار الصناعية بالتعاون مع الجانب الصيني

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:01 ص
الدكتور جاد القاضي
الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية
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أحمد الشاهد
قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه يتم حاليًا إنشاء محطة جديدة لرصد الأقمار الصناعية بالتعاون مع الجانب الصيني.

وأوضح "القاضي" خلال تصريحات لموقع "صدى البلد" أنه يتم العمل على افتتاح هذه المحطة وتفعيلها نهاية العام الجاري.

وأضاف أنها ستزيد من إمكاناتنا في مجال رصد الأقمار الصناعية، كما أنها ستتيح بيانات بشكل أكبر وأكثر في هذا الشأن.

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وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن هذه المحطة الكائنة بحلوان تعد هي الثانية على مستوى العالم، من حيث قطر التليسكوبات الخاصة بها.

جدير بالذكر، أن المعهد يسعى لتطوير الأجهزة الخاصة به في كافة المجالات، سواء في علوم الفلك أو الزلازل، لرصد بيانات كافة الظواهر الطبيعية والفلكية بكل دقة.
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