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الدولة لن تصمت .. الوزراء يوجه تحذيرا شديد اللهجة للمتعدين على الآثار

السبت 13/فبراير/2021 - 11:04 م
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
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إسراء صبري
أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الفترة الحالية هي أكثر فترة في تاريخ مصر يحدث بها اهتمام بالأماكن الأثرية، وعليه يتم الآن تطوير مجري العيون لكونه آثر تاريخي.

وشدد "سعد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي" على أن الدولة لن تصمت على أي تعديات تحدث على الأماكن الآثرية، منوها بأن الدولة ستراعي المتعديين على هذه الأماكن وستقوم بتوفير مساكن مناسبة لهم.

وأكمل: هناك الكثير من التعديات على مساجد أثرية وأماكن تمثل صرح للحضارة الإسلامية، معقبا: لم يتعدوا فقط على تلك الأماكن من حيث الإقامة بل قاموا بتحويل تلك اللآثار والتراث إلى مشاغل وأعمال تجارية

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