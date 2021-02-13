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حوادث

بالأسماء.. إصابة 14 شخصا في تصادم سيارتين على صحراوي المنيا

السبت 13/فبراير/2021 - 11:21 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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ايمن رياض
شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا، أمام قرية السراريه بسمالوط، شمال المنيا، حادث انقلاب سيارة ربع نقل مما أسفر عن إصابة 14 شخصا.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العقيد عمرو فؤاد مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل تحمل رقم " 2318 " بقيادة محمد راغب 40 عاما مما أسفر عن إصابة 14 عاملا، وهم: "كوكب حمدي 20 سنة و شحاته رجب  25 سنة و ياسمين سعيد  30 سنة وسارة خليفة 25 سنة ومريم سليم 15 سنة واية ياسر 17 سنة و إيمان مسعود 16 سنة وحنان سليم 45 ونورهان كمال 28 وسماح ضاحي 17 سنة وصباح فايز 28 سنة وضحي يوسف 18 سنة وموسي مصطفي 18 سنة و محمود رفعت 15 سنة. 


تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر  الواقعة، وتم العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
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