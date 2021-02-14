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بين الناس

سكان دار مصر الأندلس: الشقق غير مطابقة للمواصفات

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:04 ص
صدى البلد
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وسام مختار
يواجه بعض الحاجزين بمشروع "دار مصر الأندلس" مشكلات كبيرة في استلام وحداتهم التى حجزوها منذ سنوات بسبب سوء التشطيب الناتج عن إهمال بعض الشركات المنفذة للمشروع، ليأتي التشطيب النهائي سيئًا للغاية بدهانات عشوائية وأرضيات مكسرة ومشاكل في خطوط المياه والصرف الصحي.

يقول المواطنون فى رسالة بعثوا بها إلى خدمة "بين الناس": شقق دار مصر الأندلس السبعين عمارة ودار مصر الأندلس 29 عمارة لا تطابق المواصفات والشروط بكراسة الشروط ويوجد مخالفات جسيمة، ومستوى التشطيب سيئ جدا من قبل بعض شركات المقاولات فالدهانات عشوائية والأرضيات مكسرة، والألوميتال مكسر قطع صغيرة وغير مثبت بطريقة جيدة، كما أن أسلاك الكهرباء غير موجودة، كما أن أغلب السكان استلم الشقق بها مخالفات في الصرف الصحي والدهانات والكهرباء وحتى الآن دار مصر الأندلس بلا خدمات طرق غير ممهدة بلا اتصالات أو غاز ورغم قيام السكان بدفع جميع المستحقات وتركيب العدادات".
    
وأضافوا: "بعد معاناة لتشغيل المصاعد يفاجئ السكان بإيقاف جميع المصاعد والمتسبب جهاز القاهرة الجديدة لعدم تركيب عدادات ورغم أن السكان قاموا بدفع وديعة الصيانة والمتضررون أكثر سكان الأدوار الأخيرة من كبار السن يطلقون صرخة لمحاسبة المقصر".

وناشدوا المسئولين بوزارة الإسكان العمل على تطبيق مواصفات كراسة الشروط الواجب توفرها، كما أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الإسكان.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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