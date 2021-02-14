سكان دار مصر الأندلس: الشقق غير مطابقة للمواصفات

يواجه بعض الحاجزين بمشروع "دار مصر الأندلس" مشكلات كبيرة في استلام وحداتهم التى حجزوها منذ سنوات بسبب سوء التشطيب الناتج عن إهمال بعض الشركات المنفذة للمشروع، ليأتي التشطيب النهائي سيئًا للغاية بدهانات عشوائية وأرضيات مكسرة ومشاكل في خطوط المياه والصرف الصحي.





يقول المواطنون فى رسالة بعثوا بها إلى خدمة "بين الناس": شقق دار مصر الأندلس السبعين عمارة ودار مصر الأندلس 29 عمارة لا تطابق المواصفات والشروط بكراسة الشروط ويوجد مخالفات جسيمة، ومستوى التشطيب سيئ جدا من قبل بعض شركات المقاولات فالدهانات عشوائية والأرضيات مكسرة، والألوميتال مكسر قطع صغيرة وغير مثبت بطريقة جيدة، كما أن أسلاك الكهرباء غير موجودة، كما أن أغلب السكان استلم الشقق بها مخالفات في الصرف الصحي والدهانات والكهرباء وحتى الآن دار مصر الأندلس بلا خدمات طرق غير ممهدة بلا اتصالات أو غاز ورغم قيام السكان بدفع جميع المستحقات وتركيب العدادات".

وأضافوا: "بعد معاناة لتشغيل المصاعد يفاجئ السكان بإيقاف جميع المصاعد والمتسبب جهاز القاهرة الجديدة لعدم تركيب عدادات ورغم أن السكان قاموا بدفع وديعة الصيانة والمتضررون أكثر سكان الأدوار الأخيرة من كبار السن يطلقون صرخة لمحاسبة المقصر".





وناشدوا المسئولين بوزارة الإسكان العمل على تطبيق مواصفات كراسة الشروط الواجب توفرها، كما أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الإسكان.





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