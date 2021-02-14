بقوة 7.3 ريختر.. لحظة اهتزاز المباني من شدة الزلزال في اليابان| فيديو





وقالت وكالة الأرصاد الجوية في البلاد إن مركز الزلزال كان قبالة الساحل الشرقي لفوكوشيما بعمق 36 ميلا (60 كيلومترا).





وهز المباني في العاصمة طوكيو، على بعد مئات الكيلومترات إلى الجنوب الغربي، ومع ذلك، لم يتم إصدار أي تحذيرات من حدوث تسونامي.





وانتشرت مقاطع فيديو تظهر لحظات ضرب الزلزال للعاصمة طوكيو، واهتزاز المباني وسقوط بعضها من شدته.





وصرح المتحدث باسم الحكومة كاتسونوبو كاتو للصحفيين بأن 950 ألف منزل انقطعت عنهم الكهرباء.





يأتي ذلك قبل أسابيع فقط من الذكرى العاشرة لزلزال الحادي عشر من مارس 2011 الذي دمر شمال شرق اليابان وتسبب في تسونامي هائل أدى إلى أسوأ أزمة نووية في العالم منذ ربع قرن - واحدة تركزت في منشأة دايتشي.









ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة سواحل اليابان، مما أسفر عن إصابة العشرات وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.