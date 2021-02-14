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بين الناس

منزل مخالف آيل للسقوط يعرض سكان المحلة للخطر.. صور

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:59 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن شادى فؤاد محمود، المقيم بدوران محب المحلة الكبري التابعة لمحافظة الغربية، فى رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد"، يتضرر فيها من وجود منزل آيل للسقوط يعرض سكان المنطقة للخطر.

ويقول فى رسالته: نشكو من عقار بدوران محب المحلة الكبري صدر له قرار إزالة ولم تنفذ حتي الآن، مع العلم أن أصبح وضع المنزل أكثر خطورة عما كان عليه من قبل وتم مناشدة ومخاطبة الحى وذهبنا إليهم العديد من المرات الى  كافة الجهات المعنية لسرعة تنفيذ قرار الإزالة في اقرب وقت للحفاظ على أرواح سكان المنطقة.

وأضاف: مخلفات سقف عمارة مخالفة بدوران محب المحلة الكبري المثلثة تهدد حياة المواطنين والمارين من الشارع العام وتهدد بالسقوط على رؤوس المارة والسيارات وكل قائدي المركبات لذلك هي تمثل خطر داهم على حياة المواطنين ونطلب من رئيس حى أول ورئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى اللواء حاتم زين العابدين بسرعة التصرف وإلزام أصحاب العقار بإزالة ما يهدد حياة المواطنين.

   للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
0 100 470 7098

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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