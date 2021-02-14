منزل مخالف آيل للسقوط يعرض سكان المحلة للخطر.. صور

استغاث المواطن شادى فؤاد محمود، المقيم بدوران محب المحلة الكبري التابعة لمحافظة الغربية، فى رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد"، يتضرر فيها من وجود منزل آيل للسقوط يعرض سكان المنطقة للخطر.





ويقول فى رسالته: نشكو من عقار بدوران محب المحلة الكبري صدر له قرار إزالة ولم تنفذ حتي الآن، مع العلم أن أصبح وضع المنزل أكثر خطورة عما كان عليه من قبل وتم مناشدة ومخاطبة الحى وذهبنا إليهم العديد من المرات الى كافة الجهات المعنية لسرعة تنفيذ قرار الإزالة في اقرب وقت للحفاظ على أرواح سكان المنطقة.





وأضاف: مخلفات سقف عمارة مخالفة بدوران محب المحلة الكبري المثلثة تهدد حياة المواطنين والمارين من الشارع العام وتهدد بالسقوط على رؤوس المارة والسيارات وكل قائدي المركبات لذلك هي تمثل خطر داهم على حياة المواطنين ونطلب من رئيس حى أول ورئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى اللواء حاتم زين العابدين بسرعة التصرف وإلزام أصحاب العقار بإزالة ما يهدد حياة المواطنين.





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