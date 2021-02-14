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مرأة

نصائح للاستمتاع بيوم الحب.. وأفضل الهدايا بين الزوجين

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:49 ص
كيف تستمتع بعيد الحب
كيف تستمتع بعيد الحب
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أسماء عبد الحفيظ

يستمتع الأزواج بالحب والتقدير كل عام في الرابع عشر من فبراير، وهو اليوم الذي يحتفل فيه الناس بيوم الحب، الذي يعتبر مهم جدًا للعلاقات الصحية، لذلك نلقي نظرة على ما هو يوم  الحب  وكيف يمكنك الاحتفال به.

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1. لماذا نحتفل بيوم الحب

يتم الاحتفال بيوم الحب، لتعزيز علاقة الحب الخاصة بك ويزيد الثقة والود بين الشركاء. يمنحك هذا اليوم فرصة لتقديم وعود خاصة لأحبائك والعمل على الوفاء بها.

   
2. أفضل هدية ليوم الحب

ما هي أفضل هدية تقدمها في يوم الحب من "خاتم الحب ". وجدت سلاسل شعبية هائلة في السنوات الأخيرة يكتب عليها اسم الحبيب، كما يوجد خواتم الحب التى ترمز إلى الأمل في التطور المستقبلي للعلاقة، على عكس خواتم الخطبة ، يمكن إهداء خواتم الحب لأحبائك لتعدهم بأنك ستبقى معهم إلى الأبد.

   
3. الهدايا الأخرى التي يمكنك تقديمها

 يمكنك الحصول على أساور لك ولشريكك. ستقدم المعلقات المصوّرة المخصصة أيضًا هدايا لا تُنسى لك ولشريكك حيث يمكنك وضع صورة بعضكما البعض في القلادة وجعلها دائمًا قريبة من قلبك.

   

4 رسائل يوم الوعد أو الحب

لا بد أن تجلب اقتباسات يوم الوعد هذه الابتسامة على وجه شريكك.
 

كل سنة وانت الحب يا كل الحب 

عيد حب سعيد 

حبيبتى الأولة والاخيرة 

صغيرتي وأمى وزوجتي وعشيقتي كل سنة وانت كل وزاراتى 

كل سنة وانت النصف الاخر لى 

كل سنة وانت النفس اللى بتنفسه 

كل عام وانت الحب 

   
5. ماذا بعد يوم الحب

يتم الاحتفال باليوم التالي ليوم الحب باعتباره يوم العناق، في هذا اليوم ، يُظهر الناس الحب والتقدير لأحبائهم من خلال عناقهم الدافئ.

مصدر المعلومات موقع dnaindia.

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