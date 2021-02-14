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برلمان

نائب يطالب جمعة بتخفيض القيمة الإيجارية لأراضى الأوقاف

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:35 ص
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
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فريدة محمد
‏‫تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بشأن ارتفاع القيمة الإيجارية للأراضى المؤجرة من الأوقاف للمزارعين.

وقال "قورة" فى بيان صحفى له إنه تم رفع القيمة الإيجارية للفدان من 6700 جنيه إلى 9000 جنيه، مؤكدًا أنه مع ارتفاع أسعار جميع مستلزمات الإنتاج الزراعى خاصة ارتفاع الأسمدة والمبيدات والتقاوى ورى الأراضى أدى إلى عدم قدرة مزارعى هذه الأراضى على مستوى الجمهورية بصفة عامة وداخل محافظة سوهاج بصفة خاصة على سداد قيمة استئجار هذه الأراضى.

وطالب النائب من الدكتور محمد مختار جمعة بإعادة النظر وعدم المغالاة فى القيمة الإيجارية لأراضى الأوقاف.

كما طالب باستدعاء وزير الأوقاف الى لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب لمناقشة هذا الملف حتى يتخذ القرار المناسب لتخفيض القيمة الايجارية لأراضى الأوقاف.
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