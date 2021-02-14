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محافظات

بعد تدشينها.. 7 معلومات عن كنيسة العذراء والأنبا موسى في المنشية

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:40 ص
افتتاح كنيسة السيدة
افتتاح كنيسة السيدة العذراء
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أحمد بسيوني

دشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الأحد، كنيسة السيدة العذراء والقديس القوي الأنبا موسى بحي المنشية في الإسكندرية، وذلك بمشاركة الآباء الأساقفة العموم المسئولين عن القطاعات الرعوية بالإسكندرية؛ الأنبا بافلي والأنبا إيلاريون والأنبا هرمينا.


كما افتتح البابا تواضروس مزار الشهداء الذي تم تجهيزه بالطابق الأرضي، بكنيسة السيدة العذراء والقديس القوي الأنبا موسى بمنطقة المنشية بالإسكندرية، التي تم تدشينها، ووأزاح البابا تواضروس الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لحدث تدشين الكنيسة.


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وكانت الكنيسة المدشنة تتبع الطائفة المارونية، وفي عام ١٩٩٩ بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أداء الصلوات الطقسية فيها، حيث تخدم مناطق المنشية والجمرك وبحري.



وفي عام ٢٠١٥، قررت الكنيسة الأرثوذكسية شراءها نهائيًا، وتبلغ مساحتها ٦٠٠ متر مربع وتتكون من أربعة طوابق وبها إلى جانب الكنيسة الرئيسية والمعمودية أربعة كنائس ملحقة، هي كنيسة الشهداء بالدور الأرضي وكنيسة القديس القوي الأنبا موسى بالدور الثاني وكنيسة الملائكة بمنارة الكنيسة البحرية وكنيسة الآباء السواح بالمنارة القبلية.


ويوجد بالكنيسة مزار لعدد من شهداء الكنيسة القبطية وقاعات لخدمة مدارس الأحد وقاعات اجتماعات ومكاتب إدارية.


ومن المقرر أن يدشن البابا تواضروس الثاني، غدا الاثنين، مذابح وأيقونات كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس وأنبا أنطونيوس بمحرم بك التي تعد إحدى أعرق كنائس المحافظة، والتي لها قيمة تاريخية وبها أشهر آباء الكهنة بالمدينة البابوية.

بعد تدشينها.. 7 معلومات عن كنيسة العذراء والأنبا موسى في المنشية
بعد تدشينها.. 7 معلومات عن كنيسة العذراء والأنبا موسى في المنشية
بعد تدشينها.. 7 معلومات عن كنيسة العذراء والأنبا موسى في المنشية
بعد تدشينها.. 7 معلومات عن كنيسة العذراء والأنبا موسى في المنشية
بعد تدشينها.. 7 معلومات عن كنيسة العذراء والأنبا موسى في المنشية
بعد تدشينها.. 7 معلومات عن كنيسة العذراء والأنبا موسى في المنشية
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