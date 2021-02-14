البابا تواضروس يدشن مذابح كنيسة العذراء والأنبا موسى في المنشية

دشن البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الأحد، مذابح كنيسة السيدة العذراء والقديس القوي أنبا موسى في المنشية بالإسكندرية، بالإضافة إلى أيقونة شرقية الهيكل (حضن الآب) وحامل الأيقونات.





وقد دشن البابا تواضروس بيديه المذابح الثلاثة للكنيسة الرئيسة وبمشاركة الآباء الأساقفة العموم المسؤولين عن القطاعات الرعوية بالإسكندرية الأنبا بافلي، والأنبا إيلاريون، والأنبا هرمينا.





والمذابح الثلاث المدشنة هي المذبح الرئيسي على اسم السيدة العذراء، والمذبح القبلي على اسم الشهيد مار جرجس، و المذبح البحري على اسم الشهيد أبي سيفين.





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كما دشن البابا تواضروس الثاني معمودية الكنيسة وأيقونة حضن الآب بها وباقي أيقوناتها، وألقى قداسة البابا كلمة عقب انتهاء التدشين تناول فيها تاريخ صلوات التدشين.

ومن المقرر، أن يدشن البابا تواضروس الثاني، غدا الاثنين، مذابح وأيقونات كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس وأنبا أنطونيوس بمحرم بك التي تعد أحد أعرق كنائس المحافظة، والتي لها قيمة تاريخية وبها أشهر آباء الكهنة بالمدينة البابوية.