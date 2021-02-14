ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ديديه دروجبا يطمئن على بعثة بيراميدز في كوت ديفوار

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:36 ص
صدى البلد
Advertisements
حسن العمده
رحب أسطورة كرة القدم الإيفوارية والهداف التاريخي لمنتخب كوت ديفوار ديديه دروجبا ببعثة فريق نادي بيراميدز المتواجدة حاليا في مدينة أبيدجان العاصمة، استعدادا لخوض مباراة راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


واطمأن الأسطورة الإيفوارية من المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز ورئيس البعثة في كوت ديفوار، على الفريق ورحب ببعثة بيراميدز في كوت ديفوار وما إذا كان الفريق يحتاج لأي شيء خلال وجوده في أبيدجان، معربا عن سعادته البالغة بتواجد بعثة بيراميدز في كوت ديفوار، مؤكدا حرصه على متابعة المباراة.


يأتي ذلك في ظل العلاقة الطيبة التي تجمع الأسطورة دروجبا بالمهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعثة بيراميدز تغادر ظهر الخميس إلى كوت ديفوار بطائرة خاصة

قائمة بيراميدز لرحلة كوت ديفوار ومواجهة راسينج كلوب في الكونفدرالية

بيراميدز يستبعد دييجو رولان من رحلة كوت ديفوار لمواجهة راسينج كلوب

بعثة بيراميدز تغادر إلى كوت ديفوار لمواجهة راسينج كلوب في الكونفدرالية

ممدوح عيد يترأس بعثة بيراميدز في كوت ديفوار

بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى كوت ديفوار

ترشيحاتنا

الأرصاد: الطقس غدا معتدل.. وباقي الأسبوع غير مستقر ومصحوب بأمطار ورياح

هل تلعن الملائكة من يؤخر غسل الجنابة ؟.. الإفتاء تجيب

ما تفرحش لو فاتورة الكهرباء جاتلك بـ 9 جنيه.. تفاصيل

بعد أسبوع من الزواج.. بريطانية تطلب الشرطة لزوجها

أبرزها كأس مصر والكونفدرالية.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 -2 - 2021 والقنوات الناقلة

توجيه عاجل من شئون الجنسية والجوازات والإقامة في البحرين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بورشة وأودي ورام ومرسيدس وBMW في مزاد جمرك مطار القاهرة.. تعرف على الشروط

بفستان قصير .. منة فضالي تستعرض أناقتها في عيد الحب

بإطلالة كلاسيك.. زوجة يوسف الشريف تخطف الأنظار في عيد الحب