لقاءات جماهيرية بالمنيا لشرح مبادرة حياة كريمة.. صور

عقد محمد سيد ليلة رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المنيا لقاء جماهيريا بقرية أطنية التابعة للمركز بحضور الدكتور زين الاطناوي عضو مجلس الشيوخ بهدف تعريف المواطنين بمزايا ومشروعات مبادرة حياة كريمة، والتى تعمل على الارتقاء وتطوير القرية المصرية ضمن 1500 قرية على مستوى الجمهورية.





ناقش رئيس المركز مع أهالي القرية مشروعات حياة كريمة التي ستنفذ بالقرية ومنها الصرف الصحي والغاز الطبيعي ومد وتدعيم شبكات الكهرباء والمياه وشبكات الاتصالات بالقرية ومشروع مدرسة التعليم الأساسي التي ستتنفذ ضمن المبادرة وغيرها من المشروعات.





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واستمع رئيس المركز الى اقتراحات الأهالي لمشروعات واضافات أخري يأملون في ادراجها بالمبادرة لحاجة القرية الماسة لها مثل مكتب بريد ورصف طريق ومداخل القرية وطريق الجبانة ومركز شباب وحيث أنه يشترط أن تتوفر اراضي للمشروعات المطلوبة سواء أملاك دولة أو عقد تبرع فقد تسابق المجتمعون الي ابداء الرغبة في توفير قطع الأراضي المطلوبة تبرعا لتكملة المشروعات.





وقال رئيس المركز إن مبادرة حياة كريمة فرصة سانحة تستهدف تغيير شكل الحياة بالريف المصري لعمل تنمية مستدامة شاملة ستراعي البعد الاجتماعي وستوفر فرص عمل ومحاور تنموية.





وأشار أن المراكز المستهدفة بمحافظة المنيا بمبادرة حياة كريمة وهى ديرمواس وملوى وابوقرقاص ومغاغة والعدوة ، بواقع 192 قرية على مستوى المحافظة تستهدف النهوض بالبنية التحتية ياتى ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية.









وفي سياق متصل عقد المحافظ اللواء أسامة القاضي يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، اجتماعا مع المهندس محمد فوزي النشار رئيس جهاز التعمير بوسط وشمال الصعيد، لبحث الخطة المحددة لتنفيذ اعمال المبادرة الرئاسية لتطوير 192 قرية بنطاق 5 مراكز بالمحافظة، تشمل مراكز (ابوقرقاص – ملوي – العدوة – مغاغه – دير مواس)، وذلك لرفع قدرات البنية الأساسية، من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030.









قال المحافظ، إن اللقاء يأتي ضمن الخطوات التي تتخذها المحافظة ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنفيذ اعمال مبادرة حياة كريمة وفقا للمعايير القياسية وعلى كفاءة عالية بمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وتعليم ووحدات صحية.





وأعلن محافظ المنيا، انه تم اسناد أعمال توصيل المياه والصرف الصحي للجهات المتخصصة للتنفيذ ، ممثلة في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، موجها بسرعة انجاز الاعمال وفقا للجدول الزمني المحدد، مشيرًا الي ان هناك مجموعات عمل متخصصة بنطاق كل مركز يتم من خلالها متابعة تنفيذ الاعمال، وأكد على ضرورة توحيد الجهود والتكاتف للانتهاء من مراحل التطوير وتوصيل كافة الخدمات للمواطنين في قري المحافظة.





وجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من المعاينات الخاصة بالمواقع المحددة لأعمال التطوير لإقامة المشروعات المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تحديد اليات تنفيذ الاعمال على ارض الواقع، موجها بتسخير كافة الإمكانيات لتنفيذ الأعمال، بالإضافة لتقديم كافة أوجه الدعم للجهاز، بهدف تحقيق الأهداف المطلوبة.



