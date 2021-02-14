مدير متحف مكتبة الإسكندرية: الحب كان قيمة ثمينة لدى المصريين القدماء.. فيديو

قال الدكتور حسين عبدالبصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الأسكندرية، إن الحب كان شيئا عظيما جدا وقيمة ثمينة فى دولة مصر القديمة، التي شهدت العديد من قصص الحب العظيمة ومنها قصة الملك رمسيس الثاني والملكة نفرتاري، حيث إن رمسيس قال لها "انك انتي التى تشرق الشمس من أجلها"، فكان هذا أكبر تعبير عن حب الملك لها.





وأضاف عبد البصير، عبر زووم فى برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، أنه بالرغم من أن الملك رمسيس الثانس كان رجلا كثير الزواج، ولكنه حزن بشدة على فراق وموت الملكة نفرتاري، حتى أنها كانت الزوجة المفضلة في حياته بشكل كبير، لافتا إلى أنه يوجد أيضا اخناتون ونفرتيتي التي تعد من أشهر قصص الحب في مصر القديمة، موضحا أنهم ظهروا في مشاهد غير مألوفة فى الدولة المصرية القديمة، حيث أنهم ظهروا وهم يقبلان بعضهما فوق العربة الحربية.





وأشار "حسين عبدالبصير"، إلى أن عادة المصريين يعبروا عن حبهم بشكل متحفظ دون أى تجاوز، مضيفا أن من ضمن قصص الحب إنشاء الملك امنحتب الثالث لبحيرة في قصره في البر الغربي الأقصر للملكة تى، حتى تستطيع أن تركب المركب وتسمتع بها.





وأوضح، أن زوجة الملك توت غنخ أمون وضعت بوكية من الورد على تابوته أثناء دفنه، كما أنها كانت تطيب جسد زوجها بالعطر أثناء جلوسه على كرسي العرش، فتلك الأمور تدل على العلاقة السامية بين الرجل والمرأة أثناء مصر القديمة.











وأكد أنه تم العثور على 52 بئرا تتراوح أعماقها من 10 إلى 12 مترا، بداخلها أكثر من 50 تابوتا خشبيا من عصر الدولة الحديثة، وهذه هى المرة الأولى التى يتم العثور فيها بمنطقة سقارة على توابيت يعود عمرها إلى ثلاثة آلاف عام، وهذه التوابيت ذات هيئة آدمية وممثل على سطحها العديد من مناظر الآلهة التى كانت تعبد خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى أجزاء مختلفة من نصوص كتاب الموتى، والتى تساعد المتوفى على اجتياز رحلته إلى العالم الآخر.