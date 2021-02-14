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حوادث

يزور شهادات ماجستير ودكتوراة.. ضبط شخص يدير كيانا تعليميا وهميا

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:44 م
المضبوطات
المضبوطات
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها لمكافحة جرائم إنشاء أكاديميات تعليمية وهمية واتخاذها ستارًا فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية.

أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قيام ( أحد الأشخاص - مقيم بمصر الجديدة القاهرة – له معلومات جنائية ) بإنشاء وإدارة كيانًا تعليميًا (بدون ترخيص) كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال تزوير الشهادات الدراسية المنسوبة للعديد من الجامعات والمؤسـسات التعليمية الأجنبية والمصرية، وقـــام بإنشاء مـــوقع إلكترونى باسم الأكاديمية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وأعلن من خلاله بأنه وكيل معتمد دولى للعديد من  الجامعات المصرية والأجنبية والمعاهد المختلفة وإمكانية منح شهادات علمية (دبلوم – ماجستير - دكتوراه ) فى العديد من المجالات والتخصصات التعليمية  ( الصيدلة – الطب – التغذية العلاجية  - الأمن الصناعى – العلاج الطبيعى – التمريض - إدارة الأعمال – الهندسة ) وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من المواطنين  راغبـى الحصــــــول على تلك الشهادات نظير تحصله على مبالغ مالية طائلة منهم.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة ، تم إستهداف مقر الشركة وأمكن  ضبط المتهم وبتفتيش مقر الشركة عثر على العديد من المطبوعات التى تؤكد نشاطه الإجرامى ( شهادات دراسية "مزورة" – كارنيهات منسوب صدورها للعديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية – دفاتر إيصالات استلام نقدية – مجموعة من المستندات الخاصة براغبى الدراسة بالأكاديمية – كتب ومناهج لمواد دراسية- جهاز حاسب آلى بمشتملاته).

وجهاز لاب توب، طابعة كمبيوتر، ماسح ضوئى بفحصها فنيًا بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة  تبين احتوائها على برنامج تعديل الصور الفوتوغرافية وصور جميع المستندات المضبوطة وموقع إلكترونى باسم الأكاديمية يعلن من خلاله عن مزايا الدراسة بالأكاديمية وتوفير فرص عمل للدارسين.

بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
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