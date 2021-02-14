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أخبار العالم

نائب كويتي يحسمها: مقترحات تجنيس أرملة المواطن مرفوضة

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:48 م
مهند الساير
مهند الساير
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قسم الخارجي
أعلن النائب في مجلس الأمة الكويتي "مهند الساير"، اليوم الأحد، رفضه مقترح "تجنيس" أرملة الزوج الكويتي المتوفى عنها، وفق ما ذكرت صحف كويتية.


وقال الساير إن هذا المقترح يأتي في الوقت الذي تعاني فيه الكويتيات وأبناؤهن، من انتقاص حقوقهم.


وأضاف الساير: "أستغرب من تكرار تقديم هذا المقترح، في كل فصل تشريعي".


وسبق أن وافق مجلس الأمة الكويتي، العام الماضي، على منح الجنسية لأرملة المواطن الكويتي بعد مرور 5 سنوات من الزواج، حتى لو لم يكن الزوج قد تقدم لها بإعلان رغبة الحصول على الجنسية، بشرط أن تكون قد حافظت على إقامتها في الكويت ولديها أبناء من المواطن المتوفى.


وجاء نص القانون الذي وافق عليه المجلس في وقت سابق كالآتي: "إذا كان انتهاء الزوجية بسبب وفاة زوجها وكان للمرأة الأجنبية ابن أو أبناء من زوجها وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية في الكويت لمدة ٥ سنوات على الأقل من تاريخ الزواج جاز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية ولو لم يكن قد سبق لها أن أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية قبل وفاة زوجها".

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