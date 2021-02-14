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مرأة

تعرفى على أفضل طبق يمنحك الدفء فى الشتاء

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:44 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
لا غنى عن تناول الحساء للتغلب على برودة الشتاء ومنحك الدفء فهو غنى بالعديد من العناصر الغذائية التى تمنحك الطاقة والدفء، إليك طرق مختلفة لتحضير الحساء يقدمها موقع برايت ايد.


شوربة بروكلي

المقادير:
1 لتر مرق الخضار أو الدجاج
500 جرام بروكلي
800 جرام فيليه سمك السلمون
1 جزرة
1 ملعقة طعام دقيق
400 مل كريمة
1 ملعقة كبيرة زبدة
1 ملعقة كبيرة سمسم
قرفة
رشة جوزة الطيب
رشة بابريكا
رشة بردقوش
بقدونس
ملح وفلفل

طريقة عمل الشوربة:
-أثناء غليان مرق الدجاج أو الخضار، حضري الفيليه. ضعيها على ورق قصدير، أضيفي إليها القليل من القرفة، والفلفل الحلو، والبردقوش، والملح والفلفل، وضعيها في الفرن لمدة 30 دقيقة على حرارة 200 درجة.

-يقطع الجزر ويغلي لمدة أربع دقائق، ثم يضاف البروكلي ويغلي لمدة ست دقائق أخرى. استخدمي مصفاة للتخلص من الماء، ثم ضعي الخضار في وعاء، أضيفي المرق واخلطي حتى يصبح لديكِ قوام موحد. نضيف القرفة وجوزة الطيب والملح والفلفل.

-نذوب بعض الزبدة في مقلاة ونرش عليها ملعقة كبيرة من الدقيق ونقلب ونتركها تقلى.

يُسكب على الكريم ويُترك حتى يتكاثف. يمكن الآن إضافة الصلصة إلى الحساء.

امزج الآن مرة أخرى حتى تحصل على تناسق موحد.

سخني الحساء حتى يسخن ، لكن احرصي على عدم سلقه. يتبل البقدونس ويرش بذور السمسم. الآن أصبح جاهزًا لتقديمه مع شرائح سمك السلمون

حساء الفطر
عشرة حساءات سميكة لذيذة يمكنك صنعها بنفسك
المقادير :
500 مل مرق نباتي
400 جرام فطر
2 بصل كبير
1 جزرة
1 ساق كرفس
3 فصوص ثوم
5 أغصان زعتر
3/4 كوب كريمة
4 أوراق ثوم
زيت زيتون
ملح وفلفل

يقشر البصل ويقطع إلى نصف حلقات ويقلى في زيت الزيتون على نار متوسطة لمدة 25-30 دقيقة.
يقطع الثوم والجزر والكرفس. قطع كل الفطر إلى 4-8 قطع ، باستثناء واحدة ستحتاجها لاحقًا.
يقلى الكرفس والجزر حتى يلين في وعاء سميكة القاع ، ثم يضاف الثوم والفطر ويترك لمدة خمس دقائق مع التحريك باستمرار.
يُسكب ويُضاف الزعتر ويُغلى المزيج. اتركيه يغلي لمدة خمس دقائق. ثم نضيف مرق الخضار والبصل المقلي ونستمر في سلق الحساء. أضف الملح والفلفل.
أطفئي الغاز وضعي الحساء في الخلاط، وأعيدي تسخينه وصبي الكريمة فيه ، لكن اتركيه يغلي دون أن يغلي.
تقدم مع قطع صغيرة من المشروم وأوراق الثوم والبارميزان.
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