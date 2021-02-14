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برلمان

رئيس البرلمان يحيل فصل عبد العليم داود من الوفد للجنة الدستورية والتشريعية

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:07 م
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوى عدسة خالد مشعل
أعلن رئيس البرلمان أن وردته رسالة من المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد بفصل النائب محمد عبد العليم داوود من كافة تشكيلات الحزب.

وأحال المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان الأمر للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لدراسة الأمر.

وقال المستشار حنفي جبالى رئيس البرلمان إنه وفقا للدستور والقانون  "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو منتخبا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها وإذا غير الصفة تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية الثلثين".

وأوضح رئيس البرلمان خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان أنه في حالة إخطار رئيس المجلس بصدور أحكام قضائية أو تصرفات يترتب عليها أن يفقد العضو الصفة التي انتخب على أساسها.

وقال رئيس البرلمان: "تم إخطار المجلس باختيار سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد".

و"يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها؛ فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلًّا، أو صار المستقل حزبيًّا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثُلثي أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيَّرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه".

ونصت المادة 386 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونًا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التي انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية.
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