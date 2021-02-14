رئيس البرلمان يحيل فصل عبد العليم داود من الوفد للجنة الدستورية والتشريعية

أعلن رئيس البرلمان أن وردته رسالة من المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد بفصل النائب محمد عبد العليم داوود من كافة تشكيلات الحزب.





وأحال المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان الأمر للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لدراسة الأمر.





وقال المستشار حنفي جبالى رئيس البرلمان إنه وفقا للدستور والقانون "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو منتخبا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها وإذا غير الصفة تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية الثلثين".





وأوضح رئيس البرلمان خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان أنه في حالة إخطار رئيس المجلس بصدور أحكام قضائية أو تصرفات يترتب عليها أن يفقد العضو الصفة التي انتخب على أساسها.





وقال رئيس البرلمان: "تم إخطار المجلس باختيار سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد".



