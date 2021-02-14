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تعليم

لتقييم الأداء وتذليل الصعوبات .. رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع مديري الكليات

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:16 م
جامعة بنى سويف
جامعة بنى سويف
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محمد عبدالحليم
ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف،  اليوم،  اجتماعا موسعًا مع مديري الكليات، للوقوف على ما تم إنجازه لاستقبال الفصل الدراسي الثاني ومعرفة الصعوبات التي تواجههم والعمل على حلها.

جاء ذلك بحضور خالد يسن أمين عام الجامعة وأمناء الجامعة المساعدين وجميع مديري العموم والكليات بالجامعة. 

وعقد رئيس الجامعة جلسة حوارية مفتوحة استهلها بتوجيه التهنئة بمناسبة حلول شهر رجب ثم ناقش الحضور واستمع إلى مقترحاتهم حول تطوير العملية الإدارية والتحديات التي تواجههم أثناء العمل.  كما وجه بضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في شراء الأثاث المكتبي وتنفيذه من خلال ورش كلية التعليم الصناعي والتأكيد على توافر خدمات مرافق الكهرباء والمياه والإنترنت لرفع كفاءة العملية التعليمية، وعمل إدارة لمبنى المدرجات للتنسيق بين المدرجات وكل الكليات.  وشدد رئيس الجامعة على ضرورة عمل منحدرات مخصصة لذوي الهمم بالكليات التي لا يوجد بها. 

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وأضاف الدكتور منصور أنه لابد من إعادة هيكلة الكادر الإداري ومراعاة التخصص في العمل وضرورة تنظيم دورات للمديرين الموجودين ولكل من يرغب في شغل منصب المدير أو نائبا له مجانا وفي مجالات متنوعة كالتنمية البشرية والحوكمة واتخاذ القرار ومكافحة الفساد والحاسب الآلي وغيرها لرفع كفاءة الجهاز الإداري ولضمان نجاح عملية الإدارة على أن يتم اختيار نواب المديرين طبقا للكفاءة ووضعهم تحت الاختبار لمتابعتهم واختيار من يصلح بعد ذلك لشغل منصب المدير،  وخلق روح تنافسية بين العاملين وتحقيق الشفافية.  كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وتوفير كافة أدوات التطهير والتعقيم لتحقيق شروط السلامة والأمان لمواجهة فيروس كورونا

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