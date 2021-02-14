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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. ابتكار كمامة تقتل فيروس كورونا.. كل ما تريد معرفته عن قصور القلب

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:00 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
نشر موقع «صدى البلد» عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها..

ابتكر علماء جامعة كامبريدج نوعًا خاصًا من الكمامات قادرة على حماية الإنسان من فيروس كورونا حيث يعتقد الذين يعملون بتقنية طلاء مضادة للفيروسات تسمى DioX أنها يمكن أن تحمي مرتدي الكمامة عن طريق قتل فيروس كورونا القاتل في أقل من ساعة.


لا غنى عن تناول الحساء للتغلب على برودة الشتاء ومنحك الدفء فهو غنى بالعديد من العناصر الغذائية التى تمنحك الطاقة والدفء، إليك طرق مختلفة لتحضير الحساء يقدمها موقع برايت ايد.

يعد فشل أو قصور القلب من المشكلات الصحية الخطيرة حيث يكون القلب غير قادر على ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم بشكل صحيح. يحدث هذا عادةً لأن القلب أصبح ضعيفًا جدًا أو متصلبًا.


هناك العديد من علاجات الشعر المليئة بالثوم وزيوت الثوم في السوق، ولكن  من المهم ملاحظة أن زيت طهي الثوم وزيت الثوم الأساسي ليسا نفس الشيء، زيت الثوم الأساسي شديد التركيز وغالبًا ما يحتوي على الكحول كجزء من تخزين زيت الثوم المستخرج.

برمج معظمنا نفسه على تناول فنجان من القهوة في بداية يومه صباحا، للاعتقاد أنه يضمن لنا القوة والقدرة على النهوض من السرير والوصول إلى العمل كل يوم، وأن القهوة تجعلنا نشعر باليقظة والإنتاجية حتى في أكثر الأيام كآبة ولهذا السبب جعلناها أفضل صديق لنا.


يصادف اليوم 14 فبراير عيد ميلاد الفنانة التونسية لطيفة، حيث أتمت عامها الـ 60، ورغم ذلك تتمتع بجمال ورشاقة لافتة، ولا تزال تحافظ على أناقتها أيضا.








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