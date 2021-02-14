كل ما تريد معرفته عن قصور القلب.. الأعراض والأسباب والعلاج

يعد فشل أو قصور القلب من المشكلات الصحية الخطيرة حيث يكون القلب غير قادر على ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم بشكل صحيح. يحدث هذا عادةً لأن القلب أصبح ضعيفًا جدًا أو متصلبًا.





يطلق عليه أحيانًا قصور القلب الاحتقاني ، على الرغم من عدم استخدام هذا الاسم على نطاق واسع في الوقت الحاضر، و فشل القلب لا يعني أن قلبك قد توقف عن العمل فهو يحتاج فقط إلى بعض الدعم لمساعدته على العمل بشكل أفضل.





يمكن أن تحدث في أي عمر ، ولكنها أكثر شيوعًا عند كبار السن، و فشل القلب هو حالة طويلة الأمد تميل إلى التفاقم تدريجيًا بمرور الوقت.

عادة لا يمكن علاجه ، ولكن يمكن السيطرة على الأعراض لسنوات عديدة.





الأعراض الرئيسية لفشل القلب هي:





ضيق التنفس بعد النشاط أو عند الراحة

الشعور بالتعب معظم الوقت ويجد التمرين مرهقًا

تورم الكاحلين والساقين

يعاني بعض الأشخاص أيضًا من أعراض أخرى ، مثل السعال المستمر وسرعة ضربات القلب والدوخة .





يمكن أن تتطور الأعراض بسرعة (قصور القلب الحاد) أو تدريجيًا على مدار أسابيع أو شهور (قصور القلب المزمن).





سباب قصور القلب

غالبًا ما يكون فشل القلب نتيجة لعدد من المشاكل التي تؤثر على القلب في نفس الوقت.





تشمل الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى قصور القلب ما يلي:





أمراض القلب التاجية: حيث تنسد الشرايين التي تمد القلب بالدم بمواد دهنية (تصلب الشرايين) ، مما قد يسبب الذبحة الصدرية أو النوبة القلبية

ارتفاع ضغط الدم: يمكن أن يؤدي ذلك إلى ضغط إضافي على القلب ، مما قد يؤدي بمرور الوقت إلى قصور القلب

عضلة القلب: الحالات التي تؤثر على عضلة القلب

مشاكل ضربات القلب (عدم انتظام ضربات القلب) ، مثل الرجفان الأذيني

تلف أو مشاكل أخرى في صمامات القلب

أمراض القلب الخلقية: عيوب خلقية تؤثر على سير عمل القلب الطبيعي

في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤدي فقر الدم أو شرب الكثير من الكحول أو فرط نشاط الغدة الدرقية أو ارتفاع ضغط الرئتين (ارتفاع ضغط الدم الرئوي) إلى فشل القلب.





علاجات قصور القلب

يهدف علاج قصور القلب عادةً إلى السيطرة على الأعراض لأطول فترة ممكنة وإبطاء تقدم الحالة.





تشمل العلاجات الشائعة ما يلي:





تغييرات في نمط الحياة: بما في ذلك اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام والإقلاع عن التدخين

الطب: مجموعة من الأدوية يمكن أن تساعد ؛ يحتاج الكثير من الناس إلى تناول نوعين أو ثلاثة أنواع مختلفة

الأجهزة المزروعة في صدرك: يمكن أن تساعد في التحكم في إيقاع قلبك

الجراحة: مثل جراحة المجازة أو زراعة القلب

عادة ما تكون هناك حاجة للعلاج مدى الحياة.





قد يكون العلاج ممكنًا عندما يكون لفشل القلب سبب قابل للعلاج. على سبيل المثال ، في حالة تلف صمامات قلبك ، فقد يؤدي استبدالها أو إصلاحها إلى علاج الحالة.





آفاق قصور القلب

يعتبر قصور القلب حالة خطيرة طويلة الأمد ستستمر في التفاقم ببطء بمرور الوقت.





يمكن أن تحد بشدة من الأنشطة التي يمكنك القيام بها وغالبًا ما تكون قاتلة في النهاية.





لكن من الصعب للغاية معرفة كيفية تقدم الحالة على أساس فردي.



