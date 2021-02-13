دواء لـ مرضى القلب يقلل معدل الوفاة بكورونا بنسبة 43%





كشفت دراسة جديدة أن أدوية الكوليسترول التي يتناولها حوالي 8 ملايين بريطاني يمكن أن تقلل من خطر الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية،



وتم اكتشاف أن الأدوية المخفضة للكوليسترول، التي يتم تناولها لخفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم، ساهمت في خفض معدل الوفيات بنسبة 43%.

وتقول مؤسسة القلب البريطانية أن العقاقير المخفضة للكوليسترول توصف عادة لأكثر من 70 مليون مرة في السنة، والآن، قام فريق بتحليل 12 دراسة حول فعالية الدواء، والتي فحصت 110،078 مريضًا ماتوا بسبب فيروس كورونا.





ووجدوا أن إعطاء العقاقير المخفضة للكوليسترول للمرضى في المستشفى في المراحل المبكرة من عدوى كوفيد-19 ساهمت في خفض معدل الوفيات بما يقرب من النصف.

وتؤخذ الأقراص مرة واحدة في اليوم، وثبت أنها تساعد في حماية مرضى الكوليسترول من النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ومع ذلك، هناك الكثير من الجدل حولها، مع وجود آثار جانبية بما في ذلك زيادة الوزن وآلام العضلات وتلف الكبد.

وتم إجراء العديد من الدراسات أيضًا لتقييم فعاليتها في محاربة عدوى كورونا، وشهدت الدراسة الجديدة قيام فريق من كلية ييل للصحة العامة بمراجعة جميع الأبحاث السابقة، والتي تصل إلى 12 دراسة لأكثر من 100000 حالة وفاة بسبب كوفيد -19.



ووجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا العقاقير المخفضة للكوليسترول قبل الإصابة بفيروس كورونا أو أثناء الإصابة في بداية العدوى، أن خطر الوفاة لديهم انخفض بنسبة 43%.

وجدت دراسة أن أدوية الكوليسترول التي أخذها ثمانية ملايين بريطاني تقلل من فرصة الموت بسبب كورونا بنسبة 43٪ بين مرضى المستشفيات