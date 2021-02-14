تعليم القاهرة: بدأنا اليوم مقابلات المرشحين لـ أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنها بدأت اليوم، الأحد، أول أيام المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع وتجميع الأسئلة للجان الثانوية العامة.









وانعقدت صباح اليوم بمقر لجنة النظام والمراقبة لامتحان الثانوية العامة قطاع القاهرة "ب" بمدرسة الخديوية بإدارة السيدة زينب التعليمية، أول أيام المقابلات لرؤساء ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع وتجميع الأسئلة للجان الثانوية العامة بتعليم القاهرة.



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وقد أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه سوف تستمر هذه المقابلات حتى يوم الخميس الموافق ١٨ فبراير الجاري، مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، والتي تشمل ارتداء الكمامات حرصا على سلامة الجميع.







جاء ذلك فى إطار الإجراءات التى تبذلها وزارة التربية والتعليم، والاستعداد لبدء أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠.









على جانب آخر، اهتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاستعداد المبكر لـ أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2021، ردا على كل الشائعات التي تزعم إلغاء الامتحانات أو استبدالها بأبحاث او تأجيلها لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا.









‏وأرسلت وزارة التربية والتعليم خطابات رسمية لجميع مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات، أكدت خلالها عقد لجان مقابلة المرشحين للعمل في وظيفتي رؤساء ومراقبين أوائل بلجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بنظامي الثلاث والخمس سنوات، وكذلك عقد لجان مقابلة رؤساء مراكز توزيع الأسئلة لعام 2021









وشدد الخطاب على أن تنعقد هذه اللجان خلال الشهر الجاري، مشيرة إلى أنها حددت مواعيد محددة للمقابلات في كل مديرية، فمثلا في مديرية تعليم قنا تبدأ المقابلات ١٥ فبراير بالنسبة للتعليم الصناعي والزراعي ، و ١٦ فبراير للزراعي والتجاري والفندقي.









‏وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه يجب على كل ‏من تنطبق عليهم شروط الترشح لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية، ‏خاصة في وظيفتى رئيس ومراقب أول لجنة، حضور هذه المقابلات حتى وإن لم يكن أرسل نموذج رقم ٥ إلى ‏اللجنة المركزية للامتحانات الدبلومات الفنية بوزارة التربية والتعليم.









‏كما أكدت وزارة التربية والتعليم على المديريات التعليمية ، بضرورة تجهيز قاعة كبيرة لأعضاء لجنة المقابلة سواء في المديرية أو في إحدى المدارس التابعة للمديرية، وذلك لعمل محاضرات للمرشحين للمقابلة الشخصية، على أن يتم الإعلان عن ميعاد المقابلة داخل المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الفنية، مع ضرورة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء عقد المقابلة.



