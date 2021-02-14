ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإنجليزي.. ساوثهامبتون يتقدم على وولفرهامبتون بهدف إنجز في الشوط الأول

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:08 م
صدى البلد
Advertisements
محمد السعيد
تقدم فريق ساوثهامبتون على نظيره وولفرهامبتون بهدف دون رد، في الشوط الأول، من المباراة التي تجمعهما، على ملعب سينت ماري، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاء هدف ساوثهامبتون عن طريق داني إنجز في الدقيقة 25 من عمر اللقاء.

وسيطر وولفرهامبتون على مجريات المباراة بنسبة استحواذ بلغت 54 %، وسدد 4 تسديدات منهم تصويبتين على المرمى.

في المقابل وولفرهامبتون3 تسديدات، جميعهم خارج القائمين والعارضة.

ويحتل ساوثهامبتون المركز الـ 12 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، بفارق نقطتين عن وولفرهامبتون صاحب المركز الـ 14.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في غياب تريزيجيه.. شوط أول سلبي بين أستون فيلا وولفرهامبتون بـ الدوري الإنجليزي

الدوري الإسباني.. سيلتا فيجو يتقدم على ألافيس بهدف في الشوط الأول.. فيديو

الدوري السعودي.. الشباب يتقدم على الباطن بهدف في الشوط الأول.. فيديو

الإسماعيلي يهزم أسوان بثنائية ويقفز 10 مراكز في جدول الدوري المصري.. فيديو

الدوري الإنجليزي.. شوط أول سلبي بين ليستر سيتي ونيوكاسل

العين يهزم حتا بهدف في الدوري الإماراتي.. فيديو

ترشيحاتنا

بسيارة هدية.. درة تفاجئ متابعيها بهدية عيد الحب من زوجها

ردًا على مروجي الشائعات.. وزير التعليم: لماذا لا ننتظر مؤتمر اليوم حتى نعرف كم أن هؤلاء كاذبون؟

القضاء الإداري يرفض تعيين مفتى الجمهورية من قبل شيخ الأزهر

أول تعليق لـ بريطانيا بعد تبرئة ترامب في مجلس الشيوخ

التحقيقات تكشف طريقة هتك طبيب الأسنان الشهير عرض 4 رجال.. بالمستندات

الأرصاد تحذر: حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية الثلاثاء والأربعاء المقبلين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متنوعة وشبابية.. 10 صور تكشف عن أناقة لطيفة في عيد ميلادها

كريم قاسم يشارك في مبادرة لإنقاذ محمية وادي دجلة.. صور

بإطلالة جريئة.. شاهد أحدث ظهور لـ مايا دياب