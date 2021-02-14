الدوري الإنجليزي.. ساوثهامبتون يتقدم على وولفرهامبتون بهدف إنجز في الشوط الأول





جاء هدف ساوثهامبتون عن طريق داني إنجز في الدقيقة 25 من عمر اللقاء.





وسيطر وولفرهامبتون على مجريات المباراة بنسبة استحواذ بلغت 54 %، وسدد 4 تسديدات منهم تصويبتين على المرمى.





في المقابل وولفرهامبتون3 تسديدات، جميعهم خارج القائمين والعارضة.





ويحتل ساوثهامبتون المركز الـ 12 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، بفارق نقطتين عن وولفرهامبتون صاحب المركز الـ 14.

تقدم فريق ساوثهامبتون على نظيره وولفرهامبتون بهدف دون رد، في الشوط الأول، من المباراة التي تجمعهما، على ملعب سينت ماري، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإنجليزي.