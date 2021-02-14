صحة المنيا تجري 4747 عملية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية «قوائم الانتظار» خلال 2020

أشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بجهود مديرية الصحة في تنفيذ مبادرة «قوائم الانتظار» ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار للجراحات الحرجة والعاجلة، مشيرًا إلى أن مديرية الصحة أجرت 4747 عملية مجانية خلال عام 2020 في مختلف التخصصات.





أكد المحافظ، أن الهدف الأساسي من تنفيذ تلك المبادرات ، الوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا في كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين، والعمل على النهوض بكافة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، بما ينعكس بشكل إيجابي على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.









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