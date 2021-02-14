صحة المنيا تجري 4747 عملية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية «قوائم الانتظار» خلال 2020

أشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بجهود مديرية الصحة في تنفيذ مبادرة «قوائم الانتظار» ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار للجراحات الحرجة والعاجلة، مشيرًا إلى أن مديرية الصحة أجرت 4747 عملية مجانية خلال عام 2020 في مختلف التخصصات.
أكد المحافظ، أن الهدف الأساسي من تنفيذ تلك المبادرات ، الوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا في كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين، والعمل على النهوض بكافة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، بما ينعكس بشكل إيجابي على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.
أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أنه تم إجراء 4747 عملية مجانية في مختلف التخصصات خلال العام الماضي 2020، منها 3075 عملية جراحة عيون، و437 مخ واعصاب، و423 جراحة أورام، و389 قسطرة قلبية، و227 قلب مفتوح، و 196 جراحة العظام.
وأضاف "نادي" أن ذلك يأتي بمشاركة عدد من المستشفيات الحكومية داخل المحافظة منها مستشفى المنيا العام، ورمد المنيا، والتامين الصحي، وجراحات اليوم الواحد بسمالوط، ومركز أورام المنيا، والمستشفيات الجامعية، وعدد من المستشفيات الخاصة، موجهًا بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التى تواجه المواطنين فى ضوء تفعيل المبادرة الرئاسية، لافتًا إلي أنه تم لأول مرة بمحافظة المنيا إجراء عملية زراعة قرنية كاملة يوم 2 فبراير الحالي بمستشفى رمد المنيا، وذلك ضمن القضاء غلى قوائم الانتظار.
وفي سياق متصل، واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ اعمال المبادرة الرئاسية للعناية بالأم والجنين، وذلك ضمن جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، حيث قدمت مديرية الصحة الخدمات الطبية لـ 18 ألفاً و565 سيدة من السيدات الحوامل، وذلك من خلال 260 وحدة صحية ومركز طبي بمختلف مراكز المحافظة.
أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من اول يوم في الحمل حتى الولادة وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الامراض اهمها الفيروس الكبدي B " ومرض الزهري وفيروس نقص المناعة البشرى"، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.
وأوضح الدكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وأعمال المبادرة يتم تنفيذها من خلال فرق طبية وأطقم تمريض على كفاءة عالية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.