فينيسيوس يقود هجوم ريال مدريد أمام فالنسيا في الليجا

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه التي ستخوض مواجهة فالنسيا، اليوم الأحد، في تمام الخامسة والربع مساءً، على ملعب ألفريدو دي سيتفانو، ضمن مباريات الجولة 23 للدوري الإسباني.





وجاء التشكيل كالتالي..





حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ميندي - فاران - ناتشو - كارفاخال

خط الوسط: كاسيميرو - كروس - مودريتش

خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - أسينسيو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الليجا، بالتساوي مع برشلونة الوصيف برصيد 46 نقطة لكل منهما.

ويسعى ريال مدريد للخروج من المباراة بالثلاث نقاط، لاقتناص المركز الثاني وتقليل فارق النقاط مع جاره أتلتيكو مدريد المتصدر.

كما ستكون المباراة ثأرية للميرنجي، بعد هزيمته أمام خفافيش إسبانيا برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات الدور الأول.



