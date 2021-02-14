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توك شو

بقبض بالدولار.. البلوجرز رمزي وجهاد يكشفان سبب شهرتهما على السوشيال ميديا.. شاهد

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:32 م
رمزي وجهاد
رمزي وجهاد
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نورهان رأفت
استضاف برنامج "السفيرة عزيزة " المذاع على فضائية "دي إم سي" ، الأنفلونسرز المشهورين رمزي محمود وزوجته جهاد البنا ، كرمز من رموز الحب ، بمناسبة "الفلانتين" .


وقال رمزي محمود ، إن بداية شهرته كانت من خلال "بوست" على الفيسبوك مجمع لصورهما على مدار العام ، والذي حقق نسبة مشاركة عالية بين صفحات السوشيال ميديا ، ومن بعدها أصبح المتابعين يطالبون بأن يلتقطا صور برفقة بعضهما.


وسألت الإعلامية سناء منصور عما إذا كان السوشيال ميديا مصدر دخل لهما وكانت إجابة رمزي : " نعم مصدر رزق من خلال الإعلانات ..وبقبض بالدولار ساعات حسب الشركة المعلنة " .

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