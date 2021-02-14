بقبض بالدولار.. البلوجرز رمزي وجهاد يكشفان سبب شهرتهما على السوشيال ميديا.. شاهد

استضاف برنامج "السفيرة عزيزة " المذاع على فضائية "دي إم سي" ، الأنفلونسرز المشهورين رمزي محمود وزوجته جهاد البنا ، كرمز من رموز الحب ، بمناسبة "الفلانتين" .









وقال رمزي محمود ، إن بداية شهرته كانت من خلال "بوست" على الفيسبوك مجمع لصورهما على مدار العام ، والذي حقق نسبة مشاركة عالية بين صفحات السوشيال ميديا ، ومن بعدها أصبح المتابعين يطالبون بأن يلتقطا صور برفقة بعضهما.









وسألت الإعلامية سناء منصور عما إذا كان السوشيال ميديا مصدر دخل لهما وكانت إجابة رمزي : " نعم مصدر رزق من خلال الإعلانات ..وبقبض بالدولار ساعات حسب الشركة المعلنة " .



