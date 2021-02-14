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برلمان

حسام لبن: تراجع واردات مصر من المنتجات البترولية يدعم الاقتصاد الوطني

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:46 م
حسام لبن مساعد رئيس
حسام لبن مساعد رئيس حزب المؤتمر
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محمد الشعراوي
أكد حسام لبن، مساعد رئيس حزب المؤتمر، عضو الهيئة العليا للحزب، أن تراجع واردات مصر من المنتجات البترولية بنسبة 32.3% خلال العام الماضي، جاء بفضل الاكتشافات البترولية الكبيرة في العديد من المواقع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى المزيد من اكتشافات حقول الغاز.

وأشار في بيان له اليوم، إلى أن هذا التراجع يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني في الحد من الواردات بما يقلل الطلب على العملة الصعبة، وهو ما يكون له تأثير في خفض العجز بالموازنة العامة للدولة.

وأوضح حسام لبن، أن مصر في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي مستقبلا، مشددًا على أهمية العمل من أجل ترشيد الاستهلاك لتقليل الطلب على هذه المنتجات البترولية.

وتوقع  مساعد رئيس حزب المؤتمر، أن تشهد الفترة المقبلة تراجع بنسب أكبر في واردات المواد البترولية، تزامنا مع زيادة الاكتشافات في الفترة المقبلة والاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.

يشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف تراجع واردات مصر من المواد البترولية، خلال العام الماضي، لتصل إلى 6.38 مليار دولار مقابل 9.42 مليار دولار في عام 2019.
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