ضبط 2.5 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحافظة الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكبرة لضبط والتحفظ على أي لحوم أو مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، مع معاقبة المخالفين و تحرير المحاضر الشرطية بالأقسام المختلفة بالمحافظة لتقديمها الى النيابات المختصة للتحقيق؛ وذلك لمعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بسلامتهم، يأتي هذا في إطار حرص المحافظة على صحة وسلامة المواطن السكندري. الآدميإطار





وتنفيذا لتكليفات المحافظ؛ قامت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية برئاسة اللواء دكتور يوسف شباط؛ بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، بشن عدة حملات في الفترة من يوم 8فبراير وحتي يوم 10 فبراير2021.





وأسفرت الحملات عن تحرير 13 محضر للمخالفين، والتحفظ على ما يقرب من 2.5 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي او مذبوحة خارج المجازر او ذبيح غير حيوي، من عدد من المطاعم والمنشآت بنطاق أحياء منتزه أول وغرب، والجمرك.





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