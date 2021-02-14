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محافظات

ضبط 2.5 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحافظة الإسكندرية

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:52 م
اللحوم الغير صالحة
اللحوم الغير صالحة
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أحمد بسيوني
كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكبرة لضبط والتحفظ على أي لحوم أو مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع معاقبة المخالفين و تحرير المحاضر الشرطية بالأقسام المختلفة بالمحافظة لتقديمها الى النيابات المختصة للتحقيق؛ وذلك لمعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بسلامتهم، يأتي هذا في إطار حرص المحافظة على صحة وسلامة المواطن السكندري.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ؛ قامت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية برئاسة اللواء دكتور يوسف شباط؛ بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، بشن عدة حملات في الفترة من يوم 8فبراير وحتي يوم 10 فبراير2021.

وأسفرت الحملات عن تحرير 13 محضر للمخالفين، والتحفظ  على ما يقرب من 2.5 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي او مذبوحة خارج المجازر او ذبيح غير حيوي، من عدد من المطاعم والمنشآت بنطاق أحياء منتزه أول وغرب، والجمرك.

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من جانبه، أوضح مدير مديرية الطب البيطري؛ انه خلال الحملات تم ضبط 1751 كجم نتر لحوم ،و 388  كجم بط و اوراك بط و 322 لحوم سجق (تم أخذ عينة بواسطة مفتش الصحة ) و 122 كجم لحوم بقرى و ضأن ( ذبيح خارج المجازر ) و 25 كجم لحوم مفرومة و 66 كجم لحوم بقرى ذبيح غير حيوى و غير صالحة ، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر للمخالفين.
ضبط 2.5 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحافظة الإسكندرية
ضبط 2.5 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحافظة الإسكندرية
ضبط 2.5 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحافظة الإسكندرية
ضبط 2.5 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحافظة الإسكندرية
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