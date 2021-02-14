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رياضة

استعدادا للمريخ.. تقسيمة قوية للاعبين بطول الملعب في ختام مران الأهلي

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:08 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابوعلم
أجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تقسيمة قوية للاعبين في ختام المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة. 

وشارك جميع اللاعبين في التقسيمة التي أجراها موسيماني بطول الملعب، وحرص خلالها على توجيه تعليمات فنية محددة للاعبي الفريق.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد التتويج بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمباراة المريخ السوداني بعد غدٍ الثلاثاء في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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