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أخبار العالم

قطر والسعودية.. بدء فتح المجال لإجراءات التبادل التجاري بين البلدين

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:24 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت الإدارة البرية في الهيئة العامة للجمارك في قطر اليوم، الأحد، البدء بمهامها في فتح المجال لإجراء التبادل التجاري بين قطر والسعودية.

وقالت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، "بدأت إدارة الجمارك البرية بالهيئة العامة للجمارك صباح اليوم، مهامها الجمركية في فتح المجال لإجراءات التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وذلك في عمليتي الاستيراد والتصدير للبضائع والشحنات التجارية، والمحددة وفق الشروط المعلن عنها من قبل الهيئة".

وأضافت "أن عملها يأتي بعد القرار الصادر عن الجهات المختصة أول يناير الماضي بفتح منفذ أبو سمره الحدودي في قطر ومنفذ سلوى الحدودي في السعودية الشقيقة، والذي بدأ باستقبال المسافرين".

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