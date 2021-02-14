محمد بن زايد والرئيس الأوكراني يبحثان تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية والدولية

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم، فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا الذي يزور عمل إلى الدولة.





ووفقا للاتحاد الإماراتية، رحب بن زايد خلال اللقاء الذي جرى في قصر الوطن بالرئيس الأوكراني والوفد المرافق في دولة الإمارات، معربًا عن ثقته في أن الزيارة ستكون إضافة مهمة إلى مسار علاقات البلدين على مختلف المستويات.





فيما هنأ الرئيس فلوديمير زيلينسكي - في بداية اللقاء - الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودولة الإمارات رئيسًا وحكومةً وشعبًا بنجاح وصول " مسبار الأمل " إلى كوكب المريخ، مؤكدًا أهمية هذا الإنجاز الاستثنائي في خدمة المجتمع العلمي العالمي والبشرية وأنه إضافة قيمة إلى جهود العالم في مجالات علوم الفضاء.





وأعرب بن زايد عن شكره وتقديره للرئيس الأوكراني لما أبداه من مشاعر طيبة تجاه النجاح الذي حققته دولة الإمارات بوصول " مسبار الأمل " إلى المريخ.





وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي حضره الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستثمار الفرص المهمة المتاحة في البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة.





كما بحثا مختلف جوانب التعاون التكنولوجي والاقتصادي والتجاري والتنموي بين البلدين، إضافة إلى التطورات المتعلقة بجائحة " كورونا " والجهود المبذوله في مواجهتها وأهمية التنسيق والتعاون بين دول العالم لمعالجة تداعياتها على مختلف المستويات الإنسانية والاقتصادية.





كما استعرض الجانبان، مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.





وأكد صاحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات تولي اهتماما كبيرا بإقامة شراكات فاعلة مع دول العالم الصديقة في مختلف القطاعات.



