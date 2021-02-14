ريال مدريد يتقدم على فالنسيا بثنائية في الليجا

تقدم ريال مدريد على فالنسيا بهفدين نظيفين، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في الجولة 23 لبطولة الدوري الإسباني.





أحرز كريم بنزيما الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 12، قبل أن يضاعف الألماني توني كروس النتيجة للوس بلانكوس في الدقيقة 42





وجاء التشكيل كالتالي..



