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رياضة

ريال مدريد يتقدم على فالنسيا بثنائية في الليجا

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:11 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تقدم ريال مدريد على فالنسيا بهفدين نظيفين، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في الجولة 23 لبطولة الدوري الإسباني.

أحرز كريم بنزيما الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 12، قبل أن يضاعف الألماني توني كروس النتيجة للوس بلانكوس في الدقيقة 42

وجاء التشكيل كالتالي..

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ميندي - فاران - ناتشو - كارفاخال

خط الوسط: كاسيميرو - كروس - مودريتش

خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - أسينسيو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الليجا، بالتساوي مع برشلونة الوضيف برصيد 46 نقطة لكل منهما.

ويسعى ريال مدريد للخروج من المباراة بالثلاث نقاط، لاقتناص المركز الثاني وتقليل فارق النقاط مع جاره أتلتيكو مدريد المتصدر.

كما ستكون المباراة ثأرية للميرنجي، بعد هزيمته أمام خفافيش إسبانيا برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات الدور الأول.فينيسيوس
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