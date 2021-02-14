طارق شوقي يعلن ضم امتحانات الترمين للشهادة الإعدادية

كشف طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى مؤتمر صحفي له اليوم تفاصيل استكمال الفصل الدراسي الثاني .









وأكد شوقى خلال مؤتمر صحفي، أنه سيتم ضم امتحانات الشهادة الاعدادية "الترمين معًا" فى لجان مع الثانوية العامة.









وأوضح انه تم اعداد مجموعة من المعايير التى سيتم تقييم الطلاب عليها من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثانى الثانوى بعد التنسيق مع وزارة الصحة.









وتابع شوقي أنه سيتم تأجيل امتحانات المواد غير المضافة إلى نهاية العام الجاري ، مضيفًا أن طلاب رياض الاطفال حتى ٣ ابتدائي التى يبلغ عددهم ٨ ملايين لا يوجد امتحانات لهم فى لجان طبقًا لنظام التعليم الجديد.









وأضاف شوقى انه لا يمكن ان تقوم الدولة بإقرار نجاح طالب فى اى صف دراسي إلى صف اعلى بدون تقييم منضبط وسط الالتزام بالضوابط الاحترازية.