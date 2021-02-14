تعرف على الموعد النهائي لامتحانات الجامعات.. فيديو

علق الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، علي قرارات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.





وقال علم الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج " صالة التحرير" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" إمتحانات الجامعات في موعدها ابتداءا من 27 الجاري مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية.





وتابع علم الدين:"المدن الجامعية تأجلت أيضا ويتم بها تعقيم وتطهير خلال الفترة الحالية قبل عودة الطلاب قبل يومين من موعد الإمتحانات".





وأوضح متحدث جامعة القاهرة:" كل الجامعات تبدء في الإمتحانات في موعد موحد يوم 27 الجاري".







