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برلماني: العالم لم يتمكن من تجربة لقاحات كورونا على الأطفال

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:24 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حمزة شعيب
قال أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، إن التجارب السريرية لتحديد فاعلية لقاح كورونا، تصلح لكل الأعمار، وأن تجارب وأبحاث لقاح كورونا هي الأسرع في تاريخ البشرية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن العالم لم يتمكن من تجربة اللقاحات على الأطفال .

وأوضح أن جامعة أوكسفورد بدأت في دراسة إجراء التجارب على الأطفال من سن 6 سنوات إلى 12 عامًا لتحديد الجرعة المناسبة، وتم طلب متطوعين في هذا العمر، وأن الموافقة المستنيرة تكون من ولي الأمر وليس الطفل .
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