طارق شاش: نقدم خدمات لأصحاب المشروعات لضمان الاستمرارية.. فيديو

قال المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ان الجهاز يواصل تقديم الخدمات لأصحاب المشروعات لضمان استمرارية المشروع ويتم التعاون معهم لتسهيل عملية تسويق منتجاتهم .
وأضاف طارق شاش خلال لقائه على قناة اكسترا نيوز ، اعتمدنا استراتيجية تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال لافتا ان هناك 120 ألف منشأة صنفت ضمن المنشآت الضخمة في القطاع الخاص المصري .
واوضح طارق شاش ، أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حظي بدعم كبير من الدولة المصرية مؤكدا أن وجود تعريف موحد للمشروعات يسهم في تعزيز نمو إنتاج القطاع بشكل متسارع .