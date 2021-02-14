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طارق شاش: نقدم خدمات لأصحاب المشروعات لضمان الاستمرارية.. فيديو

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:52 م
طارق شاش
طارق شاش
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إبراهيم القادري
قال المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ان الجهاز يواصل تقديم الخدمات لأصحاب المشروعات لضمان استمرارية المشروع ويتم التعاون معهم لتسهيل عملية تسويق منتجاتهم .

وأضاف طارق شاش خلال لقائه على قناة اكسترا نيوز ، اعتمدنا استراتيجية تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال لافتا  ان هناك 120 ألف منشأة صنفت ضمن المنشآت الضخمة في القطاع الخاص المصري .

واوضح طارق شاش ، أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حظي بدعم كبير من الدولة المصرية مؤكدا أن وجود تعريف موحد للمشروعات يسهم في تعزيز نمو إنتاج القطاع بشكل متسارع .
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