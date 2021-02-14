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وزير التعليم: من kg1 وحتى 3 ابتدائي سيتم تقييمهم بهذه الطريقة

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:36 م
طارق شوقي
طارق شوقي
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حمزة شعيب
قال الدكتور طارق شوقي وزير  التربية والتعليم، إن لجنة إدارة الأزمات أكدت إستكمال الدراس وتركت لنا آلية العودة للمدارس.

وتابع شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدي البلد"، :" الدولة تجتهد للحفاظ علي الطلاب والمعلمين من الإصابة بفيروس كورونا".

وأردف:" الدولة وفرت مصادر تعلم للطلاب من خلال المنصات الإلكترونية ومجموعات تقوية بالمدارس".

وأوضح:" الدولة تلبي رغبة الكثير من أولياء الامور في إستكمال الدراسة أو تقديم إعتذار".

وأشار إلى أنه سيتم تقييم الطلاب من مرحلة الـ " كي جي ون" وحتي 3 إبتدائي من خلال مدرس الفصل.
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