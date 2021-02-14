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الديمقراطية هشة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يبرئ ترامب من تهمة التحريض على اقتحام الكابيتول .. تفاصيل

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:00 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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ندى عبد العزيز
برأ مجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس السابق دونالد ترامب، من تهمة تحريض انصاره على اقتحام مبنى الكابيتول وفقًا لتقرير قناة العربية.

واضاف التقرير ان ٥٧ عضوًا بمجلس الشيوخ قامو بالتصويت ، بينهم ٧ أعضاء جمهوريين، صوتوا لإدانة ترامب، مقابل تصويت 43 عضوًا لتبرئته، ويتطلب قرار الإدانة الموافقة بأغلبية الثلثين، أي 67 عضوًا على الأقل.

ومن جهته قال "مايكل فان درفين" محامي الدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترامب إن " هذه القضية تتعلق بالكراهية السياسية لقد اصبح واضحًا جدا ان اعضاء مجلس النواب الديمقراطي يكرهون دونالد ترامب وهذا النوع من الكراهية السياسية لا مكان له فى  القانون"

وتابع التقرير أن ترامب اعتبر البراءة بداية لتحركاته السياسية وأصدر بيانًا عقب انتهاء التصويت فى مجلس الشيوخ قائلًا "حركتنا لجعل أمريكا عظيمة من جديد لقد بدأت للتو ،أمامنا الكثير من العمل لمستقبل مشرق لأمريكا".

وكانت التهم الموجه لترامب هى التحريض على اعمال العنف فى الكابيتول بعد احتجاجه على ما وصفه بتزوير الانتخابات.

وأصدر الرئيس الامريكي "جو بايدن" بعد قرار مجلس الشيوخ بتبرئة ترامب بيانًا علق فيه على براءة دونالد ترامب قائلا "هذا الفصل الحزين من تاريخنا يذكرنا بأن الديمقراطية هشة وانه يجب دائمًا الدفاع عنها وعلينا ان نكون على يقظة".

وعقب المحاكمة وجه زعيم الاقلية الجمهوري "ميتش ماكونيل" انتقادات لاذعة لترامب على الرغم من تصويته لصالح تبرئته قائلًا " ما من شك فى ان الرئيس ترامب مسئول عمليًا واخلاقيا عن إثارة احداث ذلك اليوم لا شك فى ذلك" .
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