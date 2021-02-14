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فن

أحدث أغاني أحمد بتشان بمناسبة عيد الحب.. فيديو

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:06 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
أفرج الفنان أحمد بتشان عن أغنيته الجديدة "يا روحي"، احتفالًا بعيد الحب، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما، ومن إخراج شادي قاسم.

وتعاون أحمد بتشان فى الألبوم الذي تنتجه مع مجموعة من كبار صناع المزيكا بمصر والوطن العربى، من الشعراء، منهم، أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، خالد تاج الدين، محمد عاطف، جمال الخولى، عزيز الشافعى، أحمد المالكى، عمرو المصرى، هشام صادق، وخالد فرناس.
 
أما الملحنون فيتعاون مع خالد عز، رامي جمال، مصطفى محفوظ، أحمد زعيم، وعمرو الشاذلى، وفى التوزيع الموسيقى فكان مع توما، كريم عبد الوهاب، إيهاب فاروق، عمرو عبد الفتاح، ومحمد شفيق.

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