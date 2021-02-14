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تزوجها عرفيا.. محام مصري يكشف تفاصيل زواج عبد الله الشريف من فلبينية مريضة بالسرطان

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:24 م
عبد الله الشريف
عبد الله الشريف
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حمزة شعيب
كشف إسلام عباس المحامي، تفاصيل الفضيحة الجديدة للإخواني الهارب عبدالله الشريف، مؤكدا أنه تزوج من سيدة فلبينية بعقد عرفي.


وقال عباس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" نشرت عن زوجة عبد الله الشريف بعد تعرضها للضرب والتعذيب على يد زوجها".


وتابع:" زوجة الإخواني الهارب سيدة فلبينية مريضة بالسرطان وأرسلت لي تستنجد بي بعد معاناتها من عنف من زوجها، مطالبا دويلة قطر بحماية السيدة الفلبينية.


وأشار إلى أن عبد الله الشريف وأمثاله اعتادوا على الكذب والتلفيق. ولفت إلى أن زوجة الشريف تقدمت بشكوى إلى نيابة العاصمة بقطر بعد تهديد زوجها.
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