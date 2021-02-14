ما هى أقدم الفرق الموسيقية المصرية

الفرقة الموسيقية تطلق علي مجموعة من الموسيقيين الذين يجتمعون من أجل عزف مؤلف موسيقى وتعد هذه المجموعة موسيقية تحتوى على اكثر من 3 أفراد أو أكثر، وسواء كان هذا العزف يؤدي داخل مكان مغلق مثل الأوبرا، أو في الهواء الطلق.





يوجد عدد كبير من الفرق الموسيقية و كل فرقة لها جمهورها الخاص التى يسعى لحضور حفله لها ليستمتع بالقطع الموسيقية التى يقدموها ومن بينهما .





اوكسترا القاهرة السيمفوني ، أُنشأ في عام 1959 تحت قيادة المايسترو النمساوي فرانتس ليتشاور، ثم تولى بعده قيادة الأوركسترا المايسترو أحمد عبيد والمايسترو يوسف السيسي.





قام أوركسترا القاهرة السيمفوني بدور فعال في إثراء الحياة الثقافية الموسيقية في مصر بتقديم حفلاته في دار الأوبرا المصرية القديمة وكانت نشاطاته تتضمن تقديم حفلات سيمفونية ومصاحبة فرق الأوبرا والباليه.

اقرأ أيضا :

وبعد افتتاح دار الأوبرا المصرية الجديدة بعد غياب دام سبعة عشر عامًا، منذ احتراق دار الأوبرا القديمة عام 1971 انتقل الأوركسترا إلى دار أوبرا القاهرة الجديدة تحت قيادة المايسترو أحمد الصعيدي.









ومن بعدها انشئت فرقة الموسيقى العربية عام 1967 ، بقيادة المايسترو عبد الحليم نويرة والموسيقار أحمد شفيق أبو عوف ، تم تأسيسها تحت اسم "فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائى الأصيل"، هدف الفرقة هي إحياء التراث الغنائى الأصيل وتقدم الفرقة الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية كما أتاحت الفرصة لمؤلفى الموسيقى المعاصرين لتقديم انتاجهم الجيد من القوالب الموسيقية التقليدية.

اقرأ أيضا : اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع .. حكاية مثل يقوله المصريون بشكل خاطئ

ثم تم انشاء فرقة المصرين ، بقيادة الموسيقى هانى شنودة عام 1977 ولكن لم تستمر كثير وتم توقفها عام 1988 ، كانت تتكون من منى عزيز ، ايمان يونس ، تحسين يلمظ ، ممدوح قاسم ، عمر فتحي .





كتب لفرقة المصريين عدد كبير من كبار الشعراء، مثل صلاح جاهين، وعمر بطيشة، والرائع عبد الرحيم منصور، كما كون الفرقة الفنان هاني شنودة في نهاية السبعينات الا انها تفككت بوفاه كل من تحسين يلمظ وصلاح جاهين .





شارك هاني شنودة من قاموا بعزف الألبوم الأول لمنير، بعدها قاموا بعمل الألبوم الأول لفرقة المصريين وهو "بحبك لا"، وحقق نجاح كبير، لأن هذه الأغاني كانت جديدة على الجمهور ولم يقدمها أحد من قبل ، ثم قامت الشركة التي قامت بإنتاج الألبوم الأول "علموني عنيكي" لمنير، بعمل ألبوم ثاني بعنوان بنتولد وهذا الألبوم كان سبب شهرة منير، وحقق مبيعات أكثر من 40 ألف نسخة، بعدها تشجعت الشركة وقامت بطرح الألبوم الأول لمنير وهو "علموني عنيكي" مرة ثانية بالأسواق .